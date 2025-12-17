Хороший сон — это не просто отдых, а «генеральная уборка» для мозга. Именно во время глубокого сна мозг наиболее активно очищается от токсичных отходов. Об этом пишет «Газета.ру».

Согласно исследованию, во время сна процесс «промывки» мозга спинномозговой жидкостью усиливается, удаляя продукты жизнедеятельности, в том числе опасный белок амилоид-бета. Именно его накопление приводит к образованию бляшек, характерных для болезни Альцгеймера.

Эксперименты показали: уровень амилоид-бета в спинномозговой жидкости растет днем и падает ночью. Даже одна ночь без сна повышает концентрацию этого белка в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память.

Хронические проблемы со сном особенно опасны. Например, при синдроме обструктивного апноэ, когда дыхание во сне прерывается, риск деменции повышается. Лечение этого расстройства, по некоторым данным, улучшает выведение амилоид-бета. Бессонница также связана с риском деменции, но данных о том, помогает ли ее лечение, пока недостаточно.

Парадокс в том, что не все ученые уверены, что глимфатическая система работает только ночью. Эксперименты на мышах показали ее активность и в светлое время суток. Механизмы «очистки» мозга у человека требуют дальнейшего изучения.

Сейчас идут исследования, как лечение апноэ и бессонницы влияет на уровень токсичных белков в мозге. Пока рано утверждать, что улучшение сна напрямую предотвращает деменцию, но ученые единогласно заявляют: качественный сон критически важен для здоровья мозга. При проблемах со сном или памятью специалисты советуют не ждать, а обратиться к врачу.