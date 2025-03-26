Удмуртия. Врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о пользе и вреде хлеба, а также о том, какая норма его потребления в день.

Врач поделилась, что нет прямой связи между употреблением хлеба, даже белого, и ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Ожирение развивается из-за повышенной калорийности рациона, и к нему чаще всего приводит не сам по себе хлеб, а то, что мы на него кладем: масло, сыр, ветчина и так далее. Как правило, именно эти дополнительные ингредиенты делают бутерброд более калорийным», – рассказала она.

Есть также заболевания ЖКТ, при которых как раз нельзя есть никакой другой хлеб, кроме белого.

Однако, если нет никаких ограничений по здоровью, то лучше отдать предпочтение цельнозерновому хлебу или хлебу с отрубями. Потому что в белом хлебе, который делается из высших сортов муки, сохраняется меньше минералов, витаминов группы B и токоферола. Также, чем выше сорт муки, тем более калорийный будет конечный продукт.

По словам врача, в день среднестатистическому человеку можно съедать до трёх кусков хлеба.

«Не стоит устанавливать бессмысленные или изнурительные ограничения в питании, и нет необходимости отказываться от хлеба. Чтобы сократить калорийность рациона, лучше сосредоточиться на более высококалорийных источниках», – подытожила диетолог.