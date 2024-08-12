Новая государственная ветеринарная клиника открылась в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 12 августа в Ижевске открылась новая государственная ветклиника. Она разместилась на первом этаже жилого дома по адресу — улица Кирова, 98.

Выступая на открытии, первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова подчеркнула, что это радостное событие, ведь государственная ветеринарная служба задаёт тон для оказания ветеринарных услуг.

«И делает это хорошо, делает это качественно, за что огромное спасибо команде ветеринарных врачей, которые работают над этой большой и очень важной задачей. Открывать новые клиники — это суперважная задача. Потому что для нас очень важно, чтобы такой сервис был практически в прямом доступе для жителей города Ижевска и в будущем — для жителей всей Удмуртии в целом. Это шестая государственная клиника по городу и вторая из многопрофильных. В планах ещё две. Я надеюсь, что это минимум. И для нас это повышение качества услуги, которую мы предлагаем заводчикам животных», — отметила Ольга Викторовна.

В новой клинике врачи-ветеринары смогут провести осмотр, есть терапевт, кабинет УЗИ, операционная. Есть здесь и аптека с препаратами для питомцев. Здесь не будут делать сложные операции, для этого есть другие клиники для полостных и эндоскопических операций. Но новое учреждение будет участвовать в льготной стерилизации, также будет оказываться антирабическая помощь на круглогодичной бесплатной основе.

Первый вице-премьер подчеркнула, что на сегодняшний день Главное управление ветеринарии УР и их клиники сейчас уже самодостаточны. Они уже сейчас способны генерировать доход и реинвестировать его в себя.

«Это очень ценно, потому что с каждым новым открытием они смотрят на ремонт, на модернизацию клиник исключительно с точки зрения функциональности и эффективности. Я думаю, что эта клиника не станет никаким исключением и будущие клиники также», — подчеркнула Ольга Абрамова.

Начальник БУ УР «Ижевская ГОРСББЖ» Станислав Явкин рассказал, что с коллегами проанализировали окупаемость вложений и прибыльность многопрофильной ветеринарной клиники, которая была открыта в сентябре 2023 года на улице Орджоникидзе.

«Затрачено средство на открытие было 9,3 млн рублей, в том числе 2,1 млн из бюджета Удмуртии. За 10 месяцев работы выручка составила 8,7 млн рублей, возвращено в бюджет в виде налогов и страховых выплат 2,4 млн рублей. Проект обеспечил 30%-ю рентабельность уже через 10 месяцев после запуска. Это очень хороший показатель», — отметил Станислав Явкин.

За 2023 год во все пять государственных ветклиник Ижевска обратилось 73 800 человек. Из них 66% — терапевтический приём; 1 000 обращений — сложные операции, требующие высокоточного ветеринарного оборудования; 8 700 — плановые операции; 15 000 — профилактическая вакцинация.

«Исходя из этого, мы сделали вывод, что очень имеется потребность в открытии сети доступных ветеринарных клиник, которые позволяют оказывать терапевтический приём, патологические вакцинации и плановые операции», — пояснил руководитель учреждения.

Начальник ГУ ветеринарии Удмуртии Роман Габдрахманов отметил, что клиника открыта в рамках регионального проекта «Доступная клиника».

«На сегодняшний день это доступность оказания ветеринарной помощи. Мы это будем показывать не только на региональном уровне, мы это упакуем и будем показывать, как положительную практику на федеральном уровне. Здесь не зря было отмечено, что мы за счёт собственных ресурсов находим помещения, которые используем. Проводим ремонт за счёт предпринимательской деятельности. И получаются такие замечательные объекты, которые способны принимать такое большое количество желающих для оказания помощи», — отметил главный ветеринар Удмуртии.