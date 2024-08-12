Заболеваемость ковидом в Ижевске растёт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за последние три недели на 20% выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина на аппаратном совещании при главе Ижевска.

На столько же поднялась заболеваемость ОРВИ. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора рекомендовала школам усилить утренний фильтр детей на входе, а руководителям транспортных предприятий — усилить обработку троллейбусов и автобусов дезинфекторами, уделяя особое внимание поручням.