Почти 9 000 пациентов в Удмуртии с начала года бесплатно получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний

Ижевск. Удмуртия. С начала 2024 года в Удмуртии лекарственные препараты бесплатно получили 8 939 пациентов, перенёсших острые сердечно-сосудистые нарушения за минувшие два года. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, лекарства выписали на общую сумму в 97,5 млн рублей. Всего же было выписано за семь месяцев 67,4 тысячи рецептов.

Отмечается, что бесплатные лекарства могут получать пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, а также операции аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием, катетерной абляции.

«Основной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний является здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание, физическую активность, отказ от вредных привычек, своевременные профилактические обследования. А главные «враги» здорового сердца — это курение, алкоголь, пристрастие к слишком жирной и солёной пище», — отмечает главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов.