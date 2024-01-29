Новый набор в Школу больных сахарным диабетом начался в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался очередной набор в Школу для больных сахарным диабетом (18+) в поликлинике 1-й РКБ. Об этом сообщается в соцсетях учреждения здравоохранения.

«Мы понимаем, что управление этим заболеванием может быть сложной задачей, и поэтому создали специальную Школу, чтобы помочь вам освоить необходимые навыки», — говорится в сообщении.

В рамках Школы сотрудники эндокринологического центра обучают пациентов с сахарным диабетом по программам, адаптированным под разные типы СД и методы лечения. Квалифицированные специалисты, включая врачей-эндокринологов и медсестёр, проводят занятия, на которых участники будут учиться практическим навыкам самостоятельного управления заболеванием, отметила врач-эндокринолог 1-й РКБ Удмуртии Марьяна Крылова.

Чтобы освоить полный курс обучения, каждый должен пройти пять практических занятий. Обучение проводится по предварительной записи. Это можно сделать по телефону 8-919-910-31-43 с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

Занятия проводятся по адресу в Ижевске: улица Воткинское шоссе, 57, в поликлинике.