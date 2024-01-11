Роспотребнадзор напомнил жителям Удмуртии о полезных продуктах января

Ижевск. Удмуртия. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии напомнило жителям республики, какие продукты являются особенно полезными для употребления в январе. Особенно после длительных новогодних гуляний.

«В январе, как и на протяжении всей зимы, мы словно находимся в состоянии спячки. Конечно, продолжаем вести привычный образ жизни, ходим на работу, занимаемся спортом, делами и так далее. Однако именно зимой мы испытываем состояние повышенной сонливости, наша активность падает, мы становимся медлительнее и нам требуется больше времени на выполнение привычных действий», — отметили в ведомстве.

Один из самых ценных продуктов на зимнем столе – капуста. Белокочанная, краснокочанная, пекинская, брюссельская и брокколи – всё это разнообразие богато витаминами и минералами. По сравнению с молодой летней капустой зимняя может показаться жесткой, но её можно помять для салата или потушить. Квашеную капусту Роспотребнадзор называет вовсе — зимний суперфуд.

Советуют не проходить и мимо моркови. Она должна быть твёрдой и упругой, не сгибаться в руках и не быть слишком бледной. Идеальная сочная морковка для салата имеет закруглённый носик. Такую можно даже просто очистить, порезать и съесть или потереть на терке, а затем добавить мед. Остроносую морковь можно брать для супов и рагу.

В январе на первый план выходят и другие традиционные российские овощи – картофель, лук, редька. Не стоит забывать про свёклу. Она хороша в салатах и супах, полезна для организма. По-прежнему остается актуальной тыква, которая отлично хранится и не теряет витаминов. Её можно запекать, добавлять в каши, также из нее получаются вкусные крем-супы.

«К сожалению, зимние томаты обычно безвкусны, хотя это не влияет на их стоимость. Тепличные помидоры не имеют сладости, сильно кислят и зачастую больше похожи на пластиковый муляж, чем на сочную ягоду. Для салатов лучше берите томаты черри, а витамины восполняйте томатным соком или консервированными помидорами. В последних, кстати, полезных веществ больше, чем в свежих – главное, чтобы в составе не было много соли», — подчеркнули в ведомстве.

Самые зимние фрукты – цитрусовые. В холодное время в магазинах и на рынках можно смело брать апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, свити, помело и грейпфруты. Все они будут актуальны как минимум до марта.

Также на прилавках много яблок различных сортов. С появлением современных технологий стало возможным сохранять яблоки в течение долгого времени, без потери их потребительских качеств. Так что эти фрукты можно считать мультисезонными.