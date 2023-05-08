В Удмуртии отменили режим повышенной готовности по коронавирусу

Ижевск. Удмуртия. На территории Удмуртии сняты ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса. Распоряжение об отмене режима повышенной готовности на территории республики подписал временно исполняющий обязанности главы республики Ярослав Семенов.

Напомним, 18 марта 2020 года в Удмуртии был введен режим повышенной готовности для всех региональных звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Решение было вызвано ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Режим повышенной готовности подразумевал постоянный мониторинг заболеваемости на территории региона, разработку мер по недопущению чрезвычайной ситуации, связанной с распространением инфекции, материальное обеспечение сил и средств, необходимых для ее ликвидации.

Отметим, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Удмуртии зарегистрировано 160 новых случаев заболевания коронавирусом, среди зараженных 26 детей в возрасте до 14 лет.

Как отмечают в санитарном ведомстве, несмотря на отмену режима повышенной готовности, актуальность мероприятий, необходимых для предотвращения распространения инфекции, сохраняется. В их числе обязательная дезинфекции в местах массового пребывания людей и общественном транспорте, а также ношение масок в учреждениях социальной и медицинской сферы с круглосуточным нахождением персонала и пациентов.