Первая партия лекарств для льготников поступила в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. На склад ГУП УР «Фармация» в Удмуртии поступила первая партия лекарственных препаратов для обеспечения федеральных и региональных льготополучателей. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, партия составляет 65% от заявленной медорганизациями полугодовой потребности.

В Удмуртию привезли препараты для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, для обеспечения пациентов, проходящих процедуру гемодиализа, для пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями. Препараты начали распределяться по аптечным пунктам для выдачи пациентам.

Отметим, что всего в 2023 году для льготников Удмуртии закупят препаратов на 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день за счёт регионального бюджета уже поставлено препаратов на 227,48 млн рублей.

Напомним, в 2022 году бесплатными лекарственными препаратами было обеспечено более 105 тысяч жителей Удмуртии.