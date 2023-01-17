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Первая партия лекарств для льготников поступила в Удмуртию

11:10, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Первая партия лекарств для льготников поступила в Удмуртию
11:10, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
480
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства
Фото: unsplash.com
480
0

Всего в 2023 году на такие препараты направят 1,3 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На склад ГУП УР «Фармация» в Удмуртии поступила первая партия лекарственных препаратов для обеспечения федеральных и региональных льготополучателей. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, партия составляет 65% от заявленной медорганизациями полугодовой потребности.

В Удмуртию привезли препараты для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, для обеспечения пациентов, проходящих процедуру гемодиализа, для пациентов с тяжёлыми жизнеугрожающими (орфанными) заболеваниями. Препараты начали распределяться по аптечным пунктам для выдачи пациентам.

Отметим, что всего в 2023 году для льготников Удмуртии закупят препаратов на 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день за счёт регионального бюджета уже поставлено препаратов на 227,48 млн рублей.

Напомним, в 2022 году бесплатными лекарственными препаратами было обеспечено более 105 тысяч жителей Удмуртии.

11:10, 17 января, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
480
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства