В Удмуртии врачи ежегодно выявляют свыше 3,5 тыс. новых случаев сахарного диабета

Ижевск. Удмуртия. Более 3,5 тыс. случаев сахарного диабета выявляют в Удмуртии ежегодно. Почти треть новых фактов заболевания обнаруживают в ходе диспансеризации населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным министерства, сегодня под медицинским наблюдением с этим диагнозом в республике живут 52 476 человек. Как пояснила главный внештатный эндокринолог Минздрава Удмуртии, заведующая эндокринологическим отделением РКБ №1 Ирина Маслова, наиболее распространен диабет 2 типа, так называемый «диабет пожилых», на него приходится до 95% всех случаев.

«Это состояние, которое развивается с возрастом, когда у человека увеличивается вес, инсулинорезистентность. Наша задача — это вовремя диагностировать сахарный диабет и назначить правильное лечение. Именно на ранних стадиях мы можем помочь нашим пациентам и предотвратить такие грозные осложнения диабета, как инфаркты, инсульты, нарушение работы почек. Регулярный мониторинг уровня сахара в крови, который можно сделать в рамках диспансеризации, позволяет выявить заболевание на ранних стадиях», — рассказала Ирина Маслова.

За 10 месяцев 2022 года в Удмуртии в рамках диспансеризации диагноз «сахарный диабет» поставили 915 пациентам.

Специалисты подчеркивают, что диабет — это недуг, течение которого во многом определяется образом больного.

«Пациент должен понять, что его здоровье будет полностью зависеть от того, как он поменяет свое питание, пищевые привычки, физическую активность, которая должна быть регулярной. Ну и, конечно, от выполнения всех рекомендаций врачей и приема назначенных препаратов», — рассказала врач-эндокринолог Ольга Мерзлякова.