306 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 31 человека. Об этом в субботу, 20 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 2 170 человек. Также после выздоровления из ковид-центров Удмуртии выписали 256 пациентов. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения коронавирусом в республике выявили 306. В числе заболевших 33 ребёнка до 14 лет и 60 человека старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 170 746 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 165 253 человека выздоровели, 4 053 человека скончались.

Вакцинировалось в регионе 700 932 человека.