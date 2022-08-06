Ещё 79 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 11 человек. Об этом в субботу, 6 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1 122 человек. После выздоровления из ковид-центров выписали 52 пациентов. Летальных случаев нет.

За сутки в республике выявили 79 новый случай заражения коронавирусом. В числе заболевших десять детей до 14 лет и 12 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 568 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 163 981 человек выздоровели, 4 048 человек скончались.

Вакцинировалось в республике 699 600 человека.