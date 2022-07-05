Глава Удмуртии: если человек не идет на диспансеризацию, диспансеризация придет к нему

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии поручил Минздраву и руководителям лечебных учреждений республики усилить работу по диспансеризации взрослого населения. Профилактические осмотры должны стать основным способом ранней диагностики заболеваний, заявил Александр Бречалов на стратегической сессии по вопросам развития здравоохранения.

Напомним, с 1 марта в Удмуртии в связи со снижением заболеваемости коронавирусом возобновлено оказание плановой медицинской помощи, в том числе проведение обычной и углубленной диспансеризации.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко, за 6 месяцев 2022 года план по проведению диспансеризации в республике выполнен на 38,2%, углубленной диспансеризации – на 33,3%, профилактических медосмотров – на 22,3%. По ее мнению, эти показатели необходимо увеличивать, в том числе за счет повышения культуры заботы о своем здоровье среди населения.

«К сожалению, по разным причинам у населения пока не выработалось хорошее правило ходить в поликлинику с профилактической целью, и в первую очередь это касается мужского трудоспособного населения в возрасте 40-55 лет. Подавляющее большинство граждан этой категории не были в медицинских организациях более двух лет. На сегодняшний день это самая уязвимая категория. Именно в этой возрастной группе при диспансеризации впервые выявляются не только болезни сердца, но и онкологические заболевания» – отметила замглавы Минздрава.

По ее словам, многие лечебные учреждения принимают дополнительные меры для привлечения граждан на диспансеризацию: продляют график работы кабинетов в субботние дни и вечернее время, предоставляют пациентам возможность пройти «бонусные» исследования, а также пройти диспансеризацию за 24 часа.

В ряде районов проведение плановых профосмотров организовано непосредственно на предприятиях и в организациях. Александр Бречалов привел в пример активную позицию некоторых руководителей предприятий в вопросах охраны здоровья своих сотрудников.

«Как пример — Шарканский район, где ко мне обратилась руководитель предприятия «Шаркан трикотаж» Надежда Георгиевна Зайнакова. У нее работают более 300 женщин, которым необходимо обследование. Да, есть сложности с кадрами в Шарканской районной больнице, мы их понимаем. Но мы приняли решение во взаимодействии с руководителем предприятия, и отправляем туда передвижной маммограф и бригаду узких специалистов. Это касается не только работников этого предприятия, но вообще желающих в Шаркане углубленную диспансеризацию пройти. Такой формат взаимодействия нужно использовать повсеместно в каждом районе, в каждом городе» — подчеркнул глава республики.

Александр Бречалов дал поручение главам городов и районов и руководителям учреждений здравоохранения сделать прохождение диспансеризации процессом, максимально доступным для граждан. Также глава региона призвал жителей республики не пренебрегать профилактическими осмотрами.

«Первая наша задача — это сохранение здоровья населения республики. Поэтому для нас на ближайшие 2 месяца, пока не начался очередной рост заболеваемости, наряду с реализацией национальных проектов задача номер один — это диспансеризация и углубленная диспансеризация.

Уважаемые жители республики, если вы не идете на диспансеризацию, тогда диспансеризация придет к вам. Это может звучать жестко, но иногда надо принуждать к сохранению здоровья, потому что у среднестатистических жителей «пока же ничего не болит», а потом уже поздно. Диспансеризация и профосмотры — это отличная возможность сработать на упреждение. Определим график и будем оборудование и специальные бригады отправлять в коллективы, на предприятия», – заключил глава республики.