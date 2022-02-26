В Удмуртии коронавирусом заболел ещё 1571 человек

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии в ковид-центры госпитализировали 150 человек. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщил оперштаб республики.

Отмечается, что в связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках Удмуртии под медицинским наблюдением находится 27 770 человек. Также за отчётные сутки выписали после выздоровления 3 058 человек. 18 жителей республики скончались. Мужчинам было 69, 69, 79, 79, 80, 86, 89 лет. Женщинам было 67, 69, 78, 81, 82, 92, 58, 67, 84, 84, 92 года.

Также в регионе выявили 1 571 новый случай заражения коронавирусом. В числе заболевших 236 детей до 14 лет и 401 гражданин старше 65 лет.

Таким образом, всего на 26 февраля в Удмуртии зарегистрировали 146 902 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции. 111 056 человек выздоровели, 3 756 человек умерло.

Вакцинировались в республике 691 630 человек.