Соцстрах: дополнительных проверок в медучреждениях Удмуртии по онлайн-больничным не планируется

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные проверки медицинских учреждений Удмуртии в связи с выдачей онлайн-больничных со стороны органов соцстраха не предусмотрены. Об этом «Сусанину» сообщили в региональном отделении ФСС России.

Как пояснила главный специалист отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством республиканского отделения Фонда социального страхования Елена Антропова, внеплановые проверки обоснованности выписки больничных листов возможны только при обращении гражданина либо работодателя.

Пока таких заявлений в представительство соцстраха в Удмуртской Республике не поступало.

Напомним, приказом министерства здравоохранения России №57-н от 4 февраля 2022 года предусмотрена возможность открытия и закрытия больничных, а также выдачи справок для освобождения от учебы без непосредственного обращения в поликлинику.

Больничные в режиме онлайн могут быть выписаны при наличии положительного ПЦР-теста на коронавирус, а также гражданам с признаками ОРВИ или гриппа, состояние которых позволяет лечиться на дому.

Решение об открытии такого листа производится только по решению лечащего врача. Специалист может побеседовать с пациентом по телефону или провести экспресс-тест. Когда у врача появятся какие-то сомнения, он имеет право пригласить больного на прием или выехать на дом.

Если после недельного лечения у пациента пропадут симптомы заболевания и не будет жалоб, лист нетрудоспособности также можно закрыть дистанционно.

Такая мера введена Минздравом России до 15 марта 2022 года.