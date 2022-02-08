В Минздраве Удмуртии разъяснили механизм дистанционной выписки больничных листов

Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии пояснили, в каких случаях можно оформить больничный без визита в поликлинику. Схему дистанционной выписки листов нетрудоспособности опубликовала пресс-служба министерства.

Напомним, приказом министерства здравоохранения России №57-н от 4 февраля 2022 года предусмотрена возможность открытия и закрытия больничных, а также справок для освобождения от учебы без непосредственного обращения пациента в поликлинику. Такая мера носит вынужденный характер и введена до 15 марта 2022 года.

Открытие листов нетрудоспособности удаленным способом применимо в следующих ситуациях:

- при наличии положительного ПЦР-теста, сданного в любой сертифицированной лаборатории, в том числе частной. В этом случае пациенту необходимо позвонить в регистратуру своей поликлиники или в республиканский кол-центр (8-800-100-24-47 или 122). Больничный будет открыт дистанционно на 7 дней, врач будет контролировать пациента по телефону. В случае ухудшения состояния, больного осмотрят и выдадут необходимый набор лекарств.

- гражданам старше 18 лет с признаками или установленным диагнозом ОРВИ, гриппа, состояние которых позволяет лечиться амбулаторно. Открытие больничного листа для таких пациентов будет производиться только по решению лечащего врача. Специалист может побеседовать с пациентом по телефону или провести экспресс-тест. Если у врача появятся какие-то сомнения, он имеет право пригласить больного на прием или выехать на дом.

- больничный лист по уходу за ребенком до 6 лет выдается исключительно после осмотра педиатром, для детей старше 6 лет справка и больничный могут быть выданы по звонку.

Если после 7 дней лечения у пациента отсутствуют жалобы на здоровье, лист нетрудоспособности также можно закрыть дистанционно, повторно сдавать ПЦР-тест не нужно.

«Сегодня все наши поликлиники уже работают в несколько ином режиме. Были созданы отдельные кабинеты, выведены дополнительные люди для того, чтобы ускорить закрытие листов нетрудоспособности дистанционно без осмотра пациентов. Если пациент самостоятельно пришел в поликлинику и заявил, что он здоров и готов к труду, ему оформляется лист нетрудоспособности без осмотра врача», - отметила заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.