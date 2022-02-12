В инфекционной больнице Удмуртии появилось новое реанимационное оборудование

Ижевск. Удмуртия. Современное оборудование появилось в отделении реанимации и интенсивной терапии в Республиканской клинической инфекционной больнице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В настоящее время эта больница является ковид-центром. На новые аппараты было выделено около 10 млн рублей из регионального бюджета.

На эти деньги закупили систему, которая поможет медикам постоянно наблюдать за состоянием пациентов и оперативно реагировать на изменения их здоровья. Центральная станция мониторинга будет показывать на едином экране на посту медсестры и врача информацию со всех мониторов пациентов, подключенных к ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Все данные сохраняются в специальной базе для отслеживания динамики состояния пациентов.

Также были закуплены: новый аппарат ИВЛ экспертного класса, аппарат, определяющий время свертывания крови для лечения пациентов, находящихся на ЭКМО, и специальная система автоматической компрессии грудной клетки. С ее помощью врач-реаниматолог сможет проводить непрямой массаж сердца без ассистента, иногда даже при транспортировке пациента.

Сейчас на базе больницы основан центр ЭКМО, в котором есть 2 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации. На сегодняшний день в реанимации РКИБ лечатся 8 пациентов, один из которых подключен к такому аппарату.

«В эту волну коронавирусной инфекции у нас значительно меньше тяжелых пациентов, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях, подключении к ИВЛ. Несмотря на это, новое оборудование позволяет нам оказывать помощь тем пациентам, которых мы раньше не могли спасти», — прокомментировал заведующий отделением реанимации РКИБ Вячеслав Аникаев.