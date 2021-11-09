Углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом планируют возобновить в Удмуртии с 22 ноября

Ее можно будет пройти через 60 дней после выздоровления.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируется возобновить углубленную диспансеризацию для переболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

По плану диспансеризация должна возобновиться с 22 ноября, если ситуация по заболеваемости в республике не ухудшится.

Углубленная диспансеризация представляет собой серию анализов и тестов, с помощью которых можно оценить последствия перенесенной коронавирусной инфекции для организма. Переболевшие ковидом смогут ее пройти уже через 60 дней после выздоровления.

Те, кто был на диспансеризации в текущем году, смогут пройти дополнительные методы исследования в рамках углубленной диспансеризации. Особенно это касается жителей, имеющих одно или несколько хронических неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем.

Назначить такие дополнительные мероприятия может лечащий врач, имеющий информацию о пациенте. Людей будут приглашать по телефону, электронной почте или через различные мессенджеры в больницу, в которой они прописаны.