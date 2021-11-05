Удмуртия получит почти 195 млн рублей на концентраторы кислорода

Они производят свыше тысячи литров газа в минуту.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Российской Федерации выделило Удмуртии средства на приобретение и доставку концентраторов кислорода. Это — часть мер по борьбе с коронавирусом, отмечают в пресс-службе федерального правительства.

Удмуртия получит из федерального бюджета 194,8 млн рублей. Эти средства пойдут на покупку концентраторов кислорода, их доставку и проведение пусконаладочных работ. Оборудование обеспечит больницы кислородом, который используют для тяжело больных коронавирусом пациентов. Техника производит свыше тысячи литров газа в минуту.

Помимо Удмуртии деньги получат ещё 49 регионов, включая Башкортостан, Пермский край, Кировскую область и другие.

Напомним, ранее по указанию президента России Центральный военный округ передал регионам, в том числе и Удмуртской Республике, несколько тонн сжиженного кислорода — для помощи больным коронавирусом.