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Удмуртия получит почти 195 млн рублей на концентраторы кислорода

12:12, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Удмуртия получит почти 195 млн рублей на концентраторы кислорода
12:12, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
267
0
#Удмуртия\n#Правительство РФ\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
267
0

Они производят свыше тысячи литров газа в минуту.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Российской Федерации выделило Удмуртии средства на приобретение и доставку концентраторов кислорода. Это — часть мер по борьбе с коронавирусом, отмечают в пресс-службе федерального правительства. 

Удмуртия получит из федерального бюджета 194,8 млн рублей. Эти средства пойдут на покупку концентраторов кислорода, их доставку и проведение пусконаладочных работ. Оборудование обеспечит больницы кислородом, который используют для тяжело больных коронавирусом пациентов. Техника производит свыше тысячи литров газа в минуту.

Помимо Удмуртии деньги получат ещё 49 регионов, включая Башкортостан, Пермский край, Кировскую область и другие. 

Напомним, ранее по указанию президента России Центральный военный округ передал регионам, в том числе и Удмуртской Республике, несколько тонн сжиженного кислорода — для помощи больным коронавирусом.

12:12, 05 ноября, 2021
Андрей Бирюков
267
0
#Удмуртия\n#Правительство РФ\n#коронавирус
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