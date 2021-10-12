Почти тысяча жителей Удмуртии заразились ковидом после полного курса вакцинации

В настоящее время в республике первым компонентом привились 362 628 человек.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 988 человек заболели коронавирусом после прохождения полного курса вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

После получения «Гам-КОВИД-Вак» заболел 771 человек (0,27%), после «ЭпикВакКорона» – 168 человек (0,42%), «КовиВак» – 10 человек (0,65%), «Спутник Лайт» – 39 человек (0,08%).

Отметим, что на 11 октября 2021 года первым компонентом вакцинировали 362 628 человек, полный курс прошли 331 738 граждан. Однокомпонентный «Спутник Лайт» поставили 52 690 жителей региона. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 924 245 человек или 80% взрослого населения.

Напомним, что в Удмуртии ввели обязательную вакцинацию для профессий, подразумевающих множественные контакты с людьми.