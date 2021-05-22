В Удмуртии 368 пациентов с коронавирусом находятся в состоянии средней степени тяжести

44 человека выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус в Удмуртии подтвердился еще у 46 жителей. Об этом сообщает опрештаб Удмуртской Республики в соцсети "ВКонтакте".

В числе заболевших 9 человек старше 65 лет. Так, ковид выявили у 16 жителей Ижевска, 6 жителей Балезинского района 5 жителей Сарапульского района, 5 жителей Кезского района, 4 жителей Глазова, 2 жителей Можгинского района, 2 жителей Завьяловского района, 2 жителей Воткинска, по одному случаю зарегистрировали в Кизнерском, Увинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах.

44 пациента выписали. Из тех, кто пока еще проходит лечение, 59 человек находятся в тяжелом состоянии, 368 в средней степени тяжести, 2 287 чувствуют себя лучше, их состояние оценивается как удовлетворительное.