В Удмуртии зарегистрировали еще 218 случаев коронавируса

Один пациент скончался.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки зарегистрировали еще 218 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 118 жителей Ижевска, 13 жителей Можги, 10 жителей Глазова, 9 жителей Завьяловского района, по 7 случаев зафиксировали в Якшур-Бодьинском районе, Игринском, Балезинском районах, Воткинске. Также ковид оказался у 5 жителей Сарапула, столько же у жителей Воткинского, Селтинского, Юкаменского районов, по 3 случая подвердилось в Сюмсинском, Каракулинском, Можгинском районах, по 2 – в Алнашском, Кезском и Малопургинском районах, по одному зараженному в Ярском, Камбарском, Увинском, Шарканском, Дебесском районах.

За суки скончался один пациент с коронавирусом – 55-летний мужчина. 212 человек выписали домой.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 166 человек.

Всего с начала пандемии выздоровели уже 16 628 пациентов, 301 скончался.