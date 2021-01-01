Жителям Удмуртии рассказали о режиме работе поликлиник и стоматологий в новогодние праздники

Детские поликлиники и молочные кухни будут работать каждый день.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии рассказали о режиме работе государственных медорганизаций и аптек в новогодние праздники. График определили в Минздрав Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

«В новогодние праздники лечебные учреждения продолжат работать и оказывать помощь населению республики», – отмечается в сообщении.

В обычном режиме будет организовано оказание неотложной медицинской помощи, работа узких специалистов и диагностических служб (лаборатория, рентген), врачебных комиссий и обслуживание вызовов на дому, а также работа взрослых поликлиник 2, 4, 6, 8 января. 3, 5 и 9 января работать учреждения будут в режиме выходного дня. Узнать режим работы конкретной поликлиники можно в регистратуре учреждения.

Детская амбулаторно-поликлиническая служба с организацией оказания неотложной медицинской помощи будет работать ежедневно, как и молочные кухни. 2, 4, 6 и 9 января будут работать лаборатории и рентген-кабинеты, а также врачебные комиссии. Кроме того, 2, 4, 6, 8, 9 января можно будет вызвать врача на дом.

Обратиться в детскую стоматологию можно будет 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 января, 2, 6 и 9 января стоматологии будут работать в режиме выходного дня.

Колл-центр по сопровождению пациентов с новой коронавирусной инфекций (телефон 8-800-100-24-47) 2, 4, 6, 8 января принимает звонки с 08:00 до 19:00; 3, 5, 9 и 10 января – с 08:00 до 16:00.

«Во время всех праздничных новогодних дней будет работать скорая медицинская помощь, будет оказываться неотложная медицинская помощь (травматологическая, офтальмологическая и так далее)», – отмечается в сообщении.