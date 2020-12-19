Число выздоровевших от ковида жителей Удмуртии превысило 13,5 тыс

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 285.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус выявили еще у 209 жителей. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 94 жителей Ижевска, 19 жителей Сарапула, 17 жителей Увинского района, 15 жителей Красногорского района, 10 жителей Игринского района, 8 жителей Дебесского района, 7 жителей Якшур-Бодьинского района, а также 7 жителей Юкаменского района, 6 жителей Завьяловского района, по 4 случая зарегистрировано в Можге, Сюмсинском и Кезском районах, 3 – в Малопургинском районе, по 2 – в Глазове, Каракулинском, Ярском районах, по одному случаю — в Селтинском, Можгинском, Кизнерском, Глазовском, Алнашском районах.

За сутки выздоровели еще 192 пациента, таким образом число выздоровевших в Удмуртии сегодня составляет 13 590. Также за сутки скончались 4 пациента с коронавирусом – женщины 65, 85 и 90 лет и 81-летний мужчина. Число летальных случаев с начала пандемии достигло 285.

В тяжелом состояния сейчас находятся 198 пациентов.