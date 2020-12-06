В Удмуртии за сутки выявили еще 186 случаев коронавируса

Два пациента скончались.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали 186 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 91 жителя Ижевска, 10 жителей Игринского района, 9 жителей Шарканского района, 9 жителей Якшур-Бодьинского района, 8 жителей Сарапула, 8 жителей Завьяловского района, 7 жителей Ярского района, 7 жителей Юкаменского района, 5 жителей Глазова, 5 жителей Алнашского района, 4 жителей Можги, 4 жителей Камбарского района, 4 жителей Сарпульского района, 3 жителей Воткинска, 3 жителей Дебесского района. По два случая выявлено в Балезинском, Каракулинском, Кезском районах, по одному случаю — в Можгинском, Малопургинском, Киясовском районах.

За сутки скончались еще 2 пациента – 54-летний и 73-летний мужчины.

С болезнью справились 132 человека.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 14 639 случаев коронавируса, 11 490 зараженных уже выздоровели, 244 человека скончались. 195 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.