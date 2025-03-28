Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Управление Роспотребнадзора выписало предостережение управляющей компании за нашествие крыс на мусорной площадке на улице Союзной. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Напомним, 26 марта, в городских пабликах распространилось видео, на котором горожане запечатлели крыс. Грызуны заполонили собой мусорную площадку на территории дома по адресу: улица Союзная, 109.

Управляющая компания ответила, что проводила на мусорной площадке дератизацию 20 марта.

В Управлении Роспотребнадзора напомнили, что помимо мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, необходимо также заниматься проверкой эффективности дератизации.