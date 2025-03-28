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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске управляющей компании выписали предостережение за нашествие крыс

09:40, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске управляющей компании выписали предостережение за нашествие крыс
09:40, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#крысы\n#управляющая компания\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#грызуны
Источник фото: unsplash.com (Joshua J. Cotten)
79
0

Видео с грызунами распространилось в сети.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Управление Роспотребнадзора выписало предостережение управляющей компании за нашествие крыс на мусорной площадке на улице Союзной. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

Напомним, 26 марта, в городских пабликах распространилось видео, на котором горожане запечатлели крыс. Грызуны заполонили собой мусорную площадку на территории дома по адресу: улица Союзная, 109.

Управляющая компания ответила, что проводила на мусорной площадке дератизацию 20 марта.

В Управлении Роспотребнадзора напомнили, что помимо мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, необходимо также заниматься проверкой эффективности дератизации.

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09:40, 28 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#крысы\n#управляющая компания\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#грызуны