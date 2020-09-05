Колл-центр будет работать до 12 октября.





Ижевск. Удмуртия. Горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ откроют в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.



Колл-центр будет работать с 7 сентября по 12 октября. На консультациях жителям региона расскажут, где можно сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации. Также операторы объяснят, можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другими прививками.

Сотрудники ведомства предоставят рекомендации для родителей. Те смогут узнать, как уберечь детей от простудных инфекций. Специалисты напомнят о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

«Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом», — отметили в Управлении.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 круглосуточно (звонок бесплатный). Телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике:

Ижевск — 8 (3412) 22-23-07;

Воткинск — 8 (341-45) 5-18-34;

Глазов — 8 (341-41) 2-79-62;

Можга — 8 (341-39) 3-25-75;

Сарапул — 8 (341-47) 4-03-96;

Игра — 8 (341-34) 4-17-75;

Ува — 8 (341-30) 5-12-96.

Напомним, что в Удмуртию завезли 101 000 доз детской вакцины против гриппа. Всего в планах привить 252 500 человек. Также в школах региона примут усиленные меры по профилактике ОРВИ и гриппа.