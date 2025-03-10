Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии организовали горячую линию по случаю Всемирного дня прав потребителей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

В рамках телефонной линии (18+) жители Удмуртии могут получить помощь в оформлении претензий к организациям, узнать о ФЗ «О защите прав потребителей» и об особенностях надзора. Линия будет работать по 21 марта.

Желающие могут получить консультацию по будням с 10:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:45. Помощь сотрудников Управления доступна по следующим номерам:

Ижевск – 8 (3412) 22-23-06 доб. 104, 111, 102;

Воткинск – 8 (341-45) 5-18-34;

Глазов – 8 (341-41) 2-79-62;

Можга – 8 (341-39) 3-25-75;

Сарапул – 8 (341-47) 4-01-69;

посёлок Игра – 8 (341-34) 4-17-75;

посёлок Ува – 8 (341-30) 5-12-96.

Также жители республики могут обратиться в консультационный центр и консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»:

Ижевск – 8(3412) 59-45-89;

Глазов – 8 (34141) 2-84-37;

Сарапул – 8 (34147) 4-03-93;

Воткинск – 8(34145) 5-11-37;

Можга – 8 (34139) 3-22-24, 3-16-02.

«Кроме того, получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43», — сообщили в Управлении.