Желающие смогут получить консультацию по оформлению претензий к компаниям.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии организовали горячую линию по случаю Всемирного дня прав потребителей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.
В рамках телефонной линии (18+) жители Удмуртии могут получить помощь в оформлении претензий к организациям, узнать о ФЗ «О защите прав потребителей» и об особенностях надзора. Линия будет работать по 21 марта.
Желающие могут получить консультацию по будням с 10:00 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:45. Помощь сотрудников Управления доступна по следующим номерам:
Ижевск – 8 (3412) 22-23-06 доб. 104, 111, 102;
Воткинск – 8 (341-45) 5-18-34;
Глазов – 8 (341-41) 2-79-62;
Можга – 8 (341-39) 3-25-75;
Сарапул – 8 (341-47) 4-01-69;
посёлок Игра – 8 (341-34) 4-17-75;
посёлок Ува – 8 (341-30) 5-12-96.
Также жители республики могут обратиться в консультационный центр и консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»:
Ижевск – 8(3412) 59-45-89;
Глазов – 8 (34141) 2-84-37;
Сарапул – 8 (34147) 4-03-93;
Воткинск – 8(34145) 5-11-37;
Можга – 8 (34139) 3-22-24, 3-16-02.
«Кроме того, получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43», — сообщили в Управлении.
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