Заболеваемость педикулезом в Удмуртии снизилась почти на 60%

За 7 месяцев в регионе зарегистрировано 278 случаев.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии стали меньше болеть педикулезом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

За 7 месяцев 2020 года в регионе зарегистрировано 278 случаев. Это на 59,7% ниже цифр за аналогичный период 2019 года и ниже среднемноголетних показателей в 1,7 раза. Чаще всего педикулезом болеют дети от 7 до 14 лет.

При этом заболеваемость педикулезом зарегистрирована во всех городах и районах республики. Наибольшее количество отмечается в Вавожском, Увинском, Балезинском районах, а также в Ижевске, Глазове и Сарапуле.