В числе заболевших – 6 жителей Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Еще 25 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В числе заболевших – 6 жителей Ижевска, по 5 случаев зафиксировали в Воткинске и Вавожском районе, по 3 случая – в Глазове и Можге. Также по одному заболевшему выявили в Воткинском, Завьяловском, Малопургинском районах.

За минувшие сутки врачи выписали 26 выздоровевших. В настоящее время 308 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 97 – в состоянии средней степени тяжести и 14 – в тяжелом состоянии.

Всего на 13 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 706 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 2 232 человека выздоровели, 55 скончались.