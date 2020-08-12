За минувшие сутки врачи выписали 26 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 27 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 3 жителей Глазовского района», – говорится в сообщении.

Кроме того, в числе заболевших по 2 жителя Воткинска, Можги, Завьяловского и Шарканского районов, по одному жителю Глазова, Игринского и Можгинского районов.

За минувшие сутки врачи выписали 26 выздоровевших. В настоящее время 304 заболевших пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 104 – в состоянии средней степени тяжести, 12 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии выявлен уже 2 681 случай заражения коронавирусом, 2 206 человек выздоровели, 55 – скончались.