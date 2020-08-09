В Удмуртии выявили 28 новых случаев коронавируса

В настоящее время 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

«Диагноз подтвердился у 13 жителей Ижевска, 5 жителей Вавожского района, 4 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Балезинском, Малопургинском, Можгинском районах», – говорится в сообщении.

Всего в республике выявлено уже 2 602 случая заражения Covid-19. Из числа заболевших 2 149 человек выздоровели, 55 – скончались. В настоящее время 273 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, 105 – в состоянии средней степени тяжести, 20 – в тяжелом состоянии.