Пожилая пациентка с коронавирусом скончалась в Удмуртии

За сутки в республике выявили 19 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки скончалась 77-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в социальной сети «Вконтакте».

По данным на утро четверга, 30 июля, в республике выявили еще 19 случаев заражения. Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района, по 2 случая зарегистрировано в Можге и Дебесском районе, по одному случаю — в Воткинске и Малопургинском районе.

Врачи выписали 39 выздоровевших. Из продолжающих лечение 334 находятся в удовлетворительном состоянии, 57 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 24 – в тяжелом состоянии.