В Удмуртию спецбортом доставили 128 вахтовиков

Рабочих разместят в двух обсерваторах.

Ижевск. Удмуртия. Доставленных спецбортом в Удмуртию вахтовиков разместят на две недели в обсерваторах. Об этом 8 мая журналистам сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Последние дни мы провели в переговорах с руководством организаций, которые привлекают наших рабочих на вахтовую работу. Мы приняли решение своих граждан забрать и в 16:45 (8 мая, - прим. ред.) в Ижевск прибыл спецборт со 128 вахтовиками — жителями Удмуртии», — сообщил Бречалов.

Рабочих обеспечили защитными костюмами, их встретили со всеми необходимыми спецсредствами, а далее разместят в двух обсерваторах на территории республики. В течении 14 дней они будут обследоваться и в случае двукратного отрицательного теста на COVID-19 вернутся домой.

Бречалов отметил, что за пределами продолжают работать около 8000 жителей Удмуртии.

«Мы практически всех идентифицировали и готовы к приёму. Совокупно есть 700 мест в обсерваторах и пунктах временного размещения. Одномоментно все не приедут и ресурсов должно хватить. Огромную помощь оказали сами граждане, пишут родные, жёны. Заявки обрабатываем в круглосуточном режиме», — сообщил Бречалов.