Скорая помощь Удмуртии получила 10 новых реанимобилей

Автомобили собраны на базе Ford Transit класса С.





Ижевск. Удмуртия. Новые реанимобили получили станции скорой помощи в Ижевске, Воткинске, Глазове и Можге. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

10 реанимобилей уже поступили на стации скорой помощи. Они оснащены современным оборудованием для оказания экстренной помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациента до прибытия в больницу. Базой для автомобилей послужил Ford Transit класса С.

«В рамках развития первичной медико-санитарной помощи в Удмуртии строятся ФАПы, работает санавиация, закуплено 8 передвижных медицинских комплексов для сельского населения, а 114 медицинских организаций участвуют в проекте по созданию и тиражированию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», - сообщил глава республики Александр Бречалов.