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В Ижевске республиканский госпиталь для ветеранов войн получил медоборудование почти на 4 млн рублей

09:00, 19 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 19 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#медицина\n#ветераны\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больницы\n#благотворительность
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Новые аппараты передал благотворительный фонд «Память поколений».

Ижевск. Удмуртия. Благотворительный фонд «Память поколений» передал новое оборудование республиканскому госпиталю для ветеранов, расположенному в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отметим, что фонд «Память поколений» основан в июне 2015 года. Это единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. За время работы фонда помощь оказана более 8000 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока.

В Ижевске высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму 3 807 896 рублей получит республиканский госпиталь для ветеранов войн. В частности, в медучреждение поступило спецоборудование для магнитной и лазерной терапии, УЗИ, мониторирования ЭКГ, электрокардиографии, а также специальное оборудование для облегчения передвижения инвалидов.

Напомним, деятельность госпиталя направлена на оказание медицинской, реабилитационной, гериатрической помощи и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ликвидаторов радиационных катастроф, узников концентрационных лагерей и вдов погибших военнослужащих. В настоящий момент в «Республиканском госпитале» развёрнуто 100 мест, благодаря которым ежегодно более 2000 ветеранов получают лечение.

09:00, 19 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
124
0
#медицина\n#ветераны\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больницы\n#благотворительность

 

 

 


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