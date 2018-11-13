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Почти 280 тыс жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа

16:29, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
16:29, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
537
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#прививки
Фото: pixabay.com
537
0

Всего с 5 по 11 ноября ОРВИ заболело 6892 жителя республики, что ниже эпидемического порога на 27,9%.

Ижевск. Удмуртия. 277 114 жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что с 5 по 11 ноября ОРВИ заболело 6 892 жителя республики, что ниже эпидемического порога на 27,9%.

Всего в столице региона за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 3 304 человека. Недельный уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался ниже установленного уровня ЭП на 41,2%.

16:29, 13 ноября, 2018
Диана Ворончихина
537
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#прививки

 

 

 


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