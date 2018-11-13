Почти 280 тыс жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа

Всего с 5 по 11 ноября ОРВИ заболело 6892 жителя республики, что ниже эпидемического порога на 27,9%.

Ижевск. Удмуртия. 277 114 жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что с 5 по 11 ноября ОРВИ заболело 6 892 жителя республики, что ниже эпидемического порога на 27,9%.

Всего в столице региона за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 3 304 человека. Недельный уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался ниже установленного уровня ЭП на 41,2%.