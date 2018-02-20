За прошлую неделю ОРВИ заболели более 15 тыс жителей Удмуртии

Грипп зарегистрирован в 45 случаях.

Ижевск. Удмуртия. За прошедшую неделю 15137 жителей Удмуртии заболели ОРВИ. При этом эпидемический порог по республике не превышен, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

В числе заразившихся - 11254 детей до 14 лет. Самые высокие показатели заболеваемости отмечены среди детей в возрасте 0-2 года и 3-6 лет.

На прошлой неделе выявлено 20 случаев вируса гриппа «В», 17 вирусов гриппа «А» и 8 вирусов гриппа А1 О9.

Отметим, в феврале прошлого года за аналогичный период было зарегистрировано 95 случаев гриппа. А всего заболевших ОРВИ и гриппом было более 17 тыс. человек.