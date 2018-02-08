В Удмуртии отмечен высокий показатель детей с нарушением зрения

Освещенность в классных кабинетах школ не соответствует нормам.

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2017 года в Удмуртии отмечен высокий процент детей с нарушениями зрения. Об этом рассказала журналистам руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республики Наталья Матюшина.

Нормы искусственной освещенности в классных кабинетах превышают общероссийские значения. «В 2017 году отмечены высокие показатели несоответствия электромагнитных полей от компьютеров и содержания вредных веществ в воздухе классных комнат. Это в основном формальдегид и фенол. Чаще всего они встречается при вновь вводимых учреждениях», - отметила Наталья Матюшина.

Кроме того, почти 22% школ республики работают в две смены, что также превышает российский показатель. При этом более 50% таких образовательных учреждений находятся в Ижевске, Можге и Сарапуле.

В ведомстве напомнили, с 2016 года в санитарные правила внесены изменения. Теперь нормы рассчитываются не на количество учащихся, а на норму площади – 2,5 кв.м. на 1 школьника.