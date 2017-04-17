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      Всего 9 тыс взрослых жителей Удмуртии поставили прививки от энцефалита

      11:36, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      11:36, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      149
      0
      #здоровье\n#общество\n#клещи\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#прививки
      Фото: Wikimedia Commons
      149
      0

      Прививочная кампания в республике продолжается.

      Ижевск. Удмуртия. Всего 9 тыс. взрослых жителей Удмуртии поставили прививки от клещевого энцефалита. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республики, вакцинацию прошли 33 тыс. жителей региона, в том числе 24 тыс. детей.

      Между тем, в середине марта начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Удмуртии Вера Данилова рассказывала, что в этом году планируется привить 80 тыс. жителей республики, в том числе 56 тыс. детей. Для этого даже решили закупить дополнительную партию вакцины.

      В настоящее время прививочная кампания в Удмуртии продолжается.

      Напомним, перед началом активности клещей в Ижевске проведут обработку парков, лесов и кладбищ – всего 605,5 гектара территорий.

      «Но расслабляться не надо. В этом году возможно агрессивное поведение клещей, поэтому возможен рост заболеваемости, несмотря на всю проводимую нами работу», - отметила начальник управления по профилактике и охране здоровья граждан администрации Ижевска Любовь Касенкова. Дело в том, что теплая зима позволила кровососам расплодиться.

      11:36, 17 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      149
      0
      #здоровье\n#общество\n#клещи\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#прививки
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