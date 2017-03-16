Специалисты планируют привить 80 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. Вакцинация от клещевого энцефалита началась в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации Воткинска, об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Удмуртии Вера Данилова.

Специалисты в этом году планируют привить 80 тыс. жителей республики, в том числе 56 тыс. детей. Для этого решено закупить дополнительную партию вакцины.

При этом Данилова отметила, что снежная зима приведет к тому, что в этом году клещей в регионе будет много.