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      Новости Удмуртии

      Вакцинация от клещевого энцефалита началась в Удмуртии

      17:44, 16 марта, 2017
      Ксения Чернова
      17:44, 16 марта, 2017
      Ксения Чернова
      89
      0
      #медицина\n#здоровье\n#лес\n#погода\n#Удмуртия
      Фото: Wikimedia Commons
      89
      0

      Специалисты планируют привить 80 тыс. жителей республики.

      Ижевск. Удмуртия. Вакцинация от клещевого энцефалита началась в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации Воткинска, об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Удмуртии Вера Данилова.

      Специалисты в этом году планируют привить 80 тыс. жителей республики, в том числе 56 тыс. детей. Для этого решено закупить дополнительную партию вакцины.

      При этом Данилова отметила, что снежная зима приведет к тому, что в этом году клещей в регионе будет много.

      17:44, 16 марта, 2017
      Ксения Чернова
      89
      0
      #медицина\n#здоровье\n#лес\n#погода\n#Удмуртия

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