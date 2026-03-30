Ижевск. Удмуртия. В связи с подготовкой к проведению Парада Победы в Ижевске на время репетиций будет временно перекрыто движение в центре города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

28 апреля и 5 мая с 18:00 до 23:00 будет закрыта улица Пушкинская на участке от Красногеройской до переулка Широкий.

30 апреля и 7 мая с 18:00 до 23:00 движение остановят:

- на улице Пушкинской (от Советской до Кирова);

- на переулке Широком (от Коммунаров до Карла Маркса);

- на улице Красногеройской (от Коммунаров до Свободы);

- на улице Наговицына (от Коммунаров до Пушкинской).



Также в эти дни с 15:00 до окончания мероприятий запрещена парковка на улице Пушкинской (от Наговицына до Лихвинцева).

Маршруты троллейбусов и автобусов будут скорректированы. Водителей просят заранее планировать поездки.