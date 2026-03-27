В Ижевске начали весеннюю обрезку деревьев

16:47, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начали весеннюю обрезку деревьев
16:47, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кронирование
Источник фото: Администрация Ижевска
58
0

В администрации поясняют, что это необходимо для обеспечения безопасности жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с наступлением весны начались работы по глубокой обрезке зеленых насаждений. Как сообщили в администрации города, процедура продлится до середины апреля и направлена в первую очередь на обеспечение безопасности горожан.

Специалисты освобождают от разросшихся веток линии уличного освещения, контактные сети электротранспорта и тротуары. Обрезка проводится в марте–апреле, потому что деревья находятся в состоянии покоя, что позволяет провести омоложение кроны без вреда для ее дальнейшего роста.

«Основная задача – омолодить дерево, сняв верхнюю часть, чтобы осталась возможность дать новые свежие побеги. Снимают много, так как удаление верхней части побегов деревьев при глубокой обрезке улучшает развитие и рост деревьев», — пояснили в мэрии.

Процедура показана не всем породам, а только тем, которые обладают высокой побегообразующей способностью. В списке — яблони, клен ясенелистный, липы и тополя.

Напомним, в этом году планируется очистка от сухостоя лесополосы на улице 40 лет Победы.

16:47, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
58
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кронирование