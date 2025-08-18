Закрыть
Вместо аварийных тополей на ижевской улице Ленина высадят шаровидные ивы

17:50, 18 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#озеленение
Источник фото: Кенни на Unsplash
Посадочный материал уже закуплен.

Ижевск. Удмуртия. С наступлением осени в Ижевске начнут озеленять улицы Ленина и Советскую, сообщили в городской администрации.

На улице Ленина вместо старых и аварийных тополей высадят шаровидные и кустовые ивы, спирею и многолетние цветы в вазонах. Зелёные насаждения уже приобретены, ожидается доставка специальных контейнеров для высадки. Работы планируется завершить до конца октября.

Также зеленые зоны обустроят на нескольких участках улицы Советской: от Красноармейской до Свободы, от Коммунаров до бульвара Гоголя и возле памятника Иосифу Наговицыну. Здесь высадят мелколистные липы, дерен белый и кизильник блестящий.

Специалисты-дендрологи выбирают саженцы, которые устойчивы к городской среде и хорошо поддаются стрижке. Осень является оптимальным временем для их посадки. В этот период растения находятся в состоянии покоя и успевают укорениться до зимы.

