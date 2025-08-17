Закрыть
В Ижевске появится новый мурал, посвящённый 265-летию города 

12:34, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мурал
Источник фото: администрация Ижевска
Изображение могут завершить уже к 22 августа.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска, на здании у пересечения улиц Карла Маркса и Ленина, скоро появится новый мурал, посвящённый 265-летию города. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Художники изобразят гроздь рябины и памятник ижевским оружейникам – одни из главных символов города. Если погода не подведет, работу планируют завершить к 22 августа, когда в Ижевске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня российского флага и юбилея города.

Напомним, над муралом будет размещён большой рекламный экран.

