Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска, на здании у пересечения улиц Карла Маркса и Ленина, скоро появится новый мурал, посвящённый 265-летию города. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Художники изобразят гроздь рябины и памятник ижевским оружейникам – одни из главных символов города. Если погода не подведет, работу планируют завершить к 22 августа, когда в Ижевске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня российского флага и юбилея города.



Напомним, над муралом будет размещён большой рекламный экран.