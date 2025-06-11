Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца октября планируют организовать озеленение улицы Ленина на участке от Пушкинской до Коммунаров. На эти цели выделено 2,7 млн рублей. Это следует из данных на портале госзакупок.

Сейчас идёт поиск подрядчика, который высадит в контейнеры 18 шаровидных ив, 60 спирей серых и ив Нана, а также многолетние цветы. В перечень работ также входит подготовка почвы и дальнейший уход за саженцами.

Напомним, осенью 2024 года вдоль улицы Ленина на отрезке от Карла Маркса до Красноармейской высадили 33 ясеня. Для их адаптации к городским условиям специалисты «Зеленстроя» подкармливают молодые деревья стимуляторами роста и витаминами.