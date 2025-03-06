Ижевск. Удмуртия. В предстоящий строительный сезон в Ижевске развернётся реконструкция теплосетей в рамках концессии с «Т Плюс». В 2025 году планируется перекладка р общей сложности 38 километров сетей. Об этом сообщает пресс-служба

Из общего объема работ 18,7 км теплосетей полностью реконструируют. Также планируется замена трёх километров труб крупного диаметра на улицах 40 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, 6-й Подлесной, Автозаводской, Кирова и Удмуртской.

Энергетики переложат 15,7 километров квартальных теплосетей отопления ГВС. Наиболее крупные объекты в этой категории:

· Индустриальный район — на улицах Красногеройской и Тельмана, площади 50 лет Октября, а также на Авангардной улице;

· Ленинский район — на улице Чайковского;

· Октябрьский район — в микрорайоне улиц Карла Маркса и Максима Горького (возле школы № 11);

· Первомайский район — на улицах 40 лет Победы, Первомайской (у школы № 42), Орджоникидзе и Циолковского;

· Устиновский район — на улице Ворошилова (за торговым центром «Полет»).

Кроме того, модернизация затронет оборудование котельных в микрорайоне Костина мельница и на улице Азина (дома 112 и 277а).

Дополнительно «Т Плюс» заменит порядка 20 км старых труб на выявленных в результате гидравлических испытаний участках.

Работы начнутся сразу после завершения отопительного сезона.