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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске стали известны самые крупные объекты реконструкции теплосетей в 2025 году

16:55, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске стали известны самые крупные объекты реконструкции теплосетей в 2025 году
16:55, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт труб
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Всего энергетики заменят более 38 км труб различного диаметра. 

Ижевск. Удмуртия. В предстоящий строительный сезон в Ижевске развернётся реконструкция теплосетей в рамках концессии с «Т Плюс». В 2025 году планируется перекладка р общей сложности 38 километров сетей. Об этом сообщает пресс-служба 

Из общего объема работ 18,7 км теплосетей полностью реконструируют. Также планируется замена трёх километров труб крупного диаметра на улицах 40 лет Победы, 50 лет ВЛКСМ, 6-й Подлесной, Автозаводской, Кирова и Удмуртской.

Энергетики переложат 15,7 километров квартальных теплосетей отопления ГВС. Наиболее крупные объекты в этой категории:

·       Индустриальный район — на улицах Красногеройской и Тельмана, площади 50 лет Октября, а также на Авангардной улице;

·       Ленинский район — на улице Чайковского;

·       Октябрьский район — в микрорайоне улиц Карла Маркса и Максима Горького (возле школы № 11);

·       Первомайский район — на улицах 40 лет Победы, Первомайской (у школы № 42), Орджоникидзе и Циолковского;

·       Устиновский район — на улице Ворошилова (за торговым центром «Полет»).

Кроме того, модернизация затронет оборудование котельных в микрорайоне Костина мельница и на улице Азина (дома 112 и 277а).

Дополнительно «Т Плюс» заменит порядка 20 км старых труб на выявленных в результате гидравлических испытаний участках.

Работы начнутся сразу после завершения отопительного сезона. 

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16:55, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
191
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт труб