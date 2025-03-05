Ижевск. Удмуртия. На улице 30 лет Победы в Ижевске напротив дома №12 планируют построить высотку. Такая информация содержится в конкурсной документации на портале госзакупок. Пока что на этой территории располагается слаборазвитая спортивная площадка.

Лот в 9,7 млн рублей посвящён разработке проектной документации по объекту: «Многоквартирный жилой дом по ул. 30 лет Победы в г. Ижевске для нужд АО "ИКУР"»; заказчиком выступает Ипотечная корпорация Удмуртской Республики.

Судя по информации, здесь планируют возвести многоквартирный жилой дом в 18 этажей, где первый этаж будет отведён под офисные помещения. Потенциальное количество квартир — до 130. Площадь застройки займёт 600 квадратных метров.

Отметим, что сам земельный участок на кадастровой карте, на котором собираются построить МКД, имеет площадь чуть более 3000 кв. метров. Его кадастровая стоимость оценивается в 16 млн 50 тыс. 478 рублей.

АО «ИКУР» получила возможность постройки жилого дома здесь на основании распоряжения главы Удмуртии Александра Бречалова №188-РГ от 13 августа 2021 года. Участок был предоставлен в аренду без проведения торгов, так как строительство многоэтажного МКД является инвестиционным проектом.