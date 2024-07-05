В Ижевске вслед за южной частью улицы Свердлова могут переименовать и северную

Ижевск. Удмуртия. Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц Ижевска вновь вернётся к рассмотрению вопроса переименования улицы Свердлова в улицу П. И. Шувалова. Об этом сообщил Музей Ижевска.

Напомним, 3 июля комиссия проголосовала за переименование южной части улицы Свердлова. В Музее Ижевска сообщили, что новое имя получит участок 100-метровый участок улицы ниже переулка Интернациональный. По словам члена комиссии, краеведа Евгения Шумилова, инициативу поддержали 19 из 22 участников. Однако по имеющейся у «Сусанина» информации, в число «поддержавших» решение включили тех, кто воздержался от голосования.

Музей Ижевска в своём сообществе внёс дополнение.

«При подготовке документов произошла техническая ошибка, из-за которой переименована была часть улицы. Комиссия вернется к обсуждению вопроса на следующем заседании. Будет приниматься решение о переименовании улицы выше переулка Интернациональный», — говорится в сообщении.