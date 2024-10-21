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Двухъярусный автобус и рельсовый детский аттракцион появятся в парке Горького в Глазове

16:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Двухъярусный автобус и рельсовый детский аттракцион появятся в парке Горького в Глазове
16:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Глазов\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#аттракционы
Источник фото: Глазовский парк культуры и отдыха им. Горького
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Они заработают в следующем сезоне.

Глаза. Удмуртия. Новые аттракционы заработают в 2025 году в парке Горького в Глазове. Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, что в 2024 году в парке благоустроили зону аттракционов. На месте появились цепочная карусель «Вихрь», свадебная карусель с лошадками, качели-лодочки и экстремальное колесо вертикального вращения. 

Также уже куплен крытый автодром, который установят в следующем сезоне. Вместе с ним в парке появится рельсовый аттракцион и двухъярусный автобус. Отмечается, что автобус будет катать детей по территории парка. 

16:30, 21 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
114
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#аттракционы