Двухъярусный автобус и рельсовый детский аттракцион появятся в парке Горького в Глазове

Глаза. Удмуртия. Новые аттракционы заработают в 2025 году в парке Горького в Глазове. Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в 2024 году в парке благоустроили зону аттракционов. На месте появились цепочная карусель «Вихрь», свадебная карусель с лошадками, качели-лодочки и экстремальное колесо вертикального вращения.

Также уже куплен крытый автодром, который установят в следующем сезоне. Вместе с ним в парке появится рельсовый аттракцион и двухъярусный автобус. Отмечается, что автобус будет катать детей по территории парка.